Официальный курс 6 февраля
По данным Нацбанка, официальный курс 6 февраля достиг 37,55 гривны за доллар. Стоимость упала всего на 1 копейку против 5 февраля.
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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,37 гривны, что на 50 копеек меньше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 7 февраля:
- Доллар – 37,62 гривны,
- Евро – 40,39 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 6 февраля доллар составляет:
- В банках покупка составляет 37,50 гривны, а продажа – 38,05 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,35 гривны, а продажа – 38,17 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,95 гривны, а продажа – 38,05 гривны.
Прогноз курса доллара на неделю
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала эксперт Анна Золотько рассказала, что в конце прошлой недели наличный курс продажи доллара фактически сравнялся со стоимостью валюты при покупке по безналичным каналам.
Это ограничивает пространство для дальнейшего снижения курса в наличном сегменте. С другой стороны, период подготовки и празднования китайского нового года будет ограничивать спрос на валюту со стороны импортеров.
По словам Золотько, в безналичном сегменте еще возможно курсовое движение вниз, хотя более вероятным выглядит стабилизация курсовых отметок на нынешнем уровне.