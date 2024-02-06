Офіційний курс 6 лютого
За даними Нацбанку, офіційний курс 6 лютого сягнув 37,55 гривні за долар. Вартість впала всього на 1 копійку проти 5 лютого.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,37 гривні, що на 50 копійок менше, ніж було вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 7 лютого:
- Долар – 37,62 гривні,
- Євро – 40,39 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 6 лютого долар становить:
- В банках купівля становить 37,50 гривні, а продаж – 38,05 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,35 гривні, а продаж – 38,17 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,95 гривні, а продаж – 38,05 гривні.
Прогноз курсу долара на тиждень
В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу експертка Анна Золотько розповіла, що наприкінці минулого тижня готівковий курс продажу долара фактично зрівнявся з вартістю валюти при купівлі безготівковими каналами.
Це обмежує простір для подальшого зниження курсу у готівковому сегменті. З іншого боку, період підготовки та святкування китайського нового року обмежуватиме попит на валюту з боку імпортерів.
За словами Золотько, у безготівковому сегменті ще можливий курсовий рух вниз, хоча більш ймовірним виглядає стабілізація курсових позначок на нинішньому рівні.