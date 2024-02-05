Официальный курс 5 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 5 февраля достиг 37,56 гривны за доллар. Стоимость упала на 4 копейки против 2 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,87 гривны, что на 21 копейку больше, чем в прошлую пятницу.

Каким будет официальный курс доллара и евро 6 февраля:

Доллар – 37,55 гривны,

Евро – 40,37 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 5 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,57 гривны , а продажа – 38,10 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,70 гривны , а продажа – 38,19 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,95 гривны, а продажа – 38,05 гривны.

Почему курс доллара падает

Январские валютные интервенции снизились по сравнению с декабрьскими. Впрочем, как уверяет заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий, в начале года валютные интервенции остаются довольно значительными.

Обратите внимание! Сначала интервенции достигли 150 миллионов долларов, но в конце января уменьшились – до 80 миллионов долларов.

Это повлияло и на курс: с 2024 года улучшился баланс между спросом и предложением – показатель укрепления составил 1,2%.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, с 2025 года согласно базовому сценарию обновленного макропрогноза Нацбанка будет тенденция на снижение рисков безопасности. В то же время регулятор планирует стимулировать обеспечение внешнего финансирования со стороны международных партнеров.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Украина прожила уже месяц в условиях нарушения ритмичности международной помощи благодаря сформированным внутренним ресурсам. Нам удалось удержать ситуацию под контролем и избежать эмиссионного финансирования бюджета. В то же время, пока война будет продолжаться, будет сохраняться потребность в международной помощи.

Пышный отметил, что вопрос реинтеграции деоккупированных территорий является сегодня важным. Именно поэтому, по его мнению, украинские банки должны направить усилия на то, чтобы обеспечить эти земли финучреждениями и специальными сервисами.