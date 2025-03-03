Заставляют доплачивать за "старые банкноты": как украинцам бороться с мошенничеством в обменниках
Обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года его выпуска. На это активно жалуются украинцы.
Данное обращение проверил комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева, который является председателем комитета.
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Так, правда, аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман. Однако, оказалось, что ситуация еще хуже и несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками,
– сообщил Гетманцев.
Он добавил, что "они как будто зовут" полицию. Однако, согласно его словам, работники Нацполиции всячески способствуют развитию "бизнеса", который не платит ни копейки в бюджет.
В частности глава комитета выделил две проблемы:
- злоупотребление легальных обменников;
- работа нелегальных.
Обращаемся к НБУ и Нацполу о проведении в порядке установленном законом проверок и немедленного принятия мер к нарушителям закона,
– отметил Даниил Гетманцев.
В частности он попросил людей, что видят на обменнике разные курсы на одну и ту же валюту фотографировать и присылать их:
- на его номер (0503565541);
- в Комитет (Киев, Грушевского,5);
- в НБУ;
- в Нацполицию.
Заметьте! Гетманцев также выразил уверенность, что у людей нет лишних средств, которые можно положить в карман мошенника.