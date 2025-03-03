Заставляют доплачивать за "старые банкноты": как украинцам бороться с мошенничеством в обменниках

Обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года его выпуска. На это активно жалуются украинцы.



Данное обращение проверил комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева, который является председателем комитета.

Читайте также С какими долларами нужно быть максимально осторожными

Так, правда, аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман. Однако, оказалось, что ситуация еще хуже и несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками,

– сообщил Гетманцев.

Он добавил, что "они как будто зовут" полицию. Однако, согласно его словам, работники Нацполиции всячески способствуют развитию "бизнеса", который не платит ни копейки в бюджет.

В частности глава комитета выделил две проблемы:

злоупотребление легальных обменников;

работа нелегальных.

Обращаемся к НБУ и Нацполу о проведении в порядке установленном законом проверок и немедленного принятия мер к нарушителям закона,

– отметил Даниил Гетманцев.

В частности он попросил людей, что видят на обменнике разные курсы на одну и ту же валюту фотографировать и присылать их:

на его номер (0503565541);

в Комитет (Киев, Грушевского,5);

в НБУ;

в Нацполицию.

Заметьте! Гетманцев также выразил уверенность, что у людей нет лишних средств, которые можно положить в карман мошенника.