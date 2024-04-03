Интернет-мошенничество: как аферисты воруют средства с банковских карточек

В течение 2023 года существенно возросло количество мошеннических операций с банковскими картами украинцев. Показатель вырос почти на 25% по сравнению с предыдущим годом, а это почти 272 тысячи случаев.

Как работают мошенники

Общие убытки для поставщиков платежных услуг, продавцов и клиентов составили около 833 миллионов гривен, что на 73% превышает показатели 2022 года.

Читайте также В банках растет, в обменниках падает: как изменилась стоимость доллара на рынке

Основной причиной большинства случаев мошенничества стало разоблачение клиентами своих личных данных. В 2023 году на действия социальной инженерии приходилось 80% от общей суммы убытков, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 53%.

Согласно данным участников платежного рынка, в 2023 году самыми распространенными методами социальной инженерии, которые привели к потерям клиентов, стали:

Рассылка фальшивых сообщений от имени государственных учреждений или социальных фондов с предложениями получить помощь, после чего клиенты, переходя по ссылке, вводят свои личные данные, которые затем используют мошенники для присвоения средств.

Создание копии SIM-карты клиента, в том числе электронной, с помощью обмана с целью получения кодов доступа к приложениям мобильной связи, что далее используется для похищения средств или получения кредитов через мобильный банкинг.

Звонки от фальшивых представителей банковских учреждений с требованием предоставить детали платежных карт или осуществить транзакции под видом избежания блокировки счетов, что приводит к финансовым потерям.

Распространение предложений в соцсетях и мессенджерах о легком заработке за выполнение действий в Интернете, которые имеют целью заставить клиента делать покупки или переводить деньги мошенникам.

Какие убытки понесли украинцы

Средний размер ущерба от одной незаконной транзакции в 2023 году составил 3 065 гривен, увеличившись на 39%. Кроме того, количество активных карт выросло на 13% за 2023 год, что указывает на растущее использование платежных карт для транзакций.

Отметим, что, начиная с 2023 года, данные по убыткам подают не только банковские учреждения, но и операторы почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие право на осуществление эмиссии и/или эквайринга электронных платежных средств в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах",

– объясняют в НБУ.

Доля убытков у таких учреждений в общей сумме убытков от незаконных действий за 2023 год составила 0,4%, по количеству случаев – 0,2%.

Как избежать мошенничества

Чтобы не попасть на "крючок" аферистов, Нацбанк советует придерживаться нескольких установок:

Никогда не сообщайте информацию о своей платежной карте, такую как номер карты, дату окончания срока действия, CVV-код, данные для входа в интернет-банкинг.

Особенно важно держать в тайне одноразовые пароли из SMS от банка или мобильного оператора, ваши личные данные.