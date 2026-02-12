Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Выплаты от Красного Креста: могут ли украинцы получить деньги
12 февраля, 16:45
Выплаты от Красного Креста: могут ли украинцы получить деньги

Валерия Моргун
Основні тези
  • В Telegram создали фейковый канал "ЭнергоПоддержка от ЕС", который обещает денежные выплаты от Укрэнерго и Украинского Красного Креста, но это является мошеннической схемой.
  • Украинский Красный Крест призывает сообщать о подозрительной информации по адресу sos@redcross.org.ua или по телефону 0 800 332 656.

В приложении Telegram создали фейковый канал. Он называется "ЭнергоПоддержка от ЕС", а его авторы призывают украинцев заполнить анкету для сбора личной информации.

Что известно о новой мошеннической схеме?

После регистрации обещают якобы денежную выплату от Укрэнерго совместно с Украинским Красным Крестом, о чем сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Однако, данная информация является мошеннической операцией. Украинский Красный Крест не публиковал никаких подобных объявлений и не осуществляет регистрацию на эту помощь.

Гуманитарная организация всегда сообщает о программах и сотрудничестве официально. Актуальная информация о них публикуется только на официальных ресурсах Украинского Красного Креста, в частности на сайте и на официальных страницах в соцсетях.

У Красном Кресте сообщили, что если люди наткнулись на подозрительную информацию, то могут сообщить организации:

  • по адресу sos@redcross.org.ua;
  • или позвонить по телефону: 0 800 332 656.

Обратите внимание! В то же время в Центре противодействия дезинформации призвали проверять источники информации, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные непроверенным ресурсам.

Что еще известно о подобных мошеннических схемах в Украине?

  • Напомним, что совсем недавно о подобной ситуации предупреждал Национальный банк Украины. Дело в том, что регулятор зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями. Они имитируют официальное письмо от НБУ, в частности от Департамента финансового мониторинга с требованием предоставления документов. Преступники присылали письма с разных электронных адресов, но в подписи отмечали фейковое лицо, якобы специалиста Нацбанка.
  • Также мошенники в Украине массово распространяли промокоды на топливо. Украинцы якобы могли получить 10 литров топлива бесплатно – только за подписку на Telegram-канал. Но все ссылки вели на фишинговые страницы, стилизованные под сайты АЗС. Там уже пользователям предлагали ввести номер телефона и коды подтверждения.