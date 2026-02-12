Выплаты от Красного Креста: могут ли украинцы получить деньги

В приложении Telegram создали фейковый канал. Он называется "ЭнергоПоддержка от ЕС", а его авторы призывают украинцев заполнить анкету для сбора личной информации.

Что известно о новой мошеннической схеме?

После регистрации обещают якобы денежную выплату от Укрэнерго совместно с Украинским Красным Крестом, о чем сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Однако, данная информация является мошеннической операцией. Украинский Красный Крест не публиковал никаких подобных объявлений и не осуществляет регистрацию на эту помощь.

Гуманитарная организация всегда сообщает о программах и сотрудничестве официально. Актуальная информация о них публикуется только на официальных ресурсах Украинского Красного Креста, в частности на сайте и на официальных страницах в соцсетях.

У Красном Кресте сообщили, что если люди наткнулись на подозрительную информацию, то могут сообщить организации:

по адресу sos@redcross.org.ua;

или позвонить по телефону: 0 800 332 656.

Обратите внимание! В то же время в Центре противодействия дезинформации призвали проверять источники информации, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные непроверенным ресурсам.

