Выплаты от Красного Креста: могут ли украинцы получить деньги
- В Telegram создали фейковый канал "ЭнергоПоддержка от ЕС", который обещает денежные выплаты от Укрэнерго и Украинского Красного Креста, но это является мошеннической схемой.
- Украинский Красный Крест призывает сообщать о подозрительной информации по адресу sos@redcross.org.ua или по телефону 0 800 332 656.
В приложении Telegram создали фейковый канал. Он называется "ЭнергоПоддержка от ЕС", а его авторы призывают украинцев заполнить анкету для сбора личной информации.
Что известно о новой мошеннической схеме?
После регистрации обещают якобы денежную выплату от Укрэнерго совместно с Украинским Красным Крестом, о чем сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Однако, данная информация является мошеннической операцией. Украинский Красный Крест не публиковал никаких подобных объявлений и не осуществляет регистрацию на эту помощь.
Гуманитарная организация всегда сообщает о программах и сотрудничестве официально. Актуальная информация о них публикуется только на официальных ресурсах Украинского Красного Креста, в частности на сайте и на официальных страницах в соцсетях.
У Красном Кресте сообщили, что если люди наткнулись на подозрительную информацию, то могут сообщить организации:
- по адресу sos@redcross.org.ua;
- или позвонить по телефону: 0 800 332 656.
Обратите внимание! В то же время в Центре противодействия дезинформации призвали проверять источники информации, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные непроверенным ресурсам.
Что еще известно о подобных мошеннических схемах в Украине?
- Напомним, что совсем недавно о подобной ситуации предупреждал Национальный банк Украины. Дело в том, что регулятор зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями. Они имитируют официальное письмо от НБУ, в частности от Департамента финансового мониторинга с требованием предоставления документов. Преступники присылали письма с разных электронных адресов, но в подписи отмечали фейковое лицо, якобы специалиста Нацбанка.
- Также мошенники в Украине массово распространяли промокоды на топливо. Украинцы якобы могли получить 10 литров топлива бесплатно – только за подписку на Telegram-канал. Но все ссылки вели на фишинговые страницы, стилизованные под сайты АЗС. Там уже пользователям предлагали ввести номер телефона и коды подтверждения.