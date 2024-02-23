Не попадитесь на мошенников: в ПФУ предупредили, что пенсионеров могут обмануть во время идентификации

В ПФУ сообщили, что мошенники пытаются выманить у пенсионеров банковские данные. Они устраивают "видеоидентификацию" для прикрытия.

Что говорят в ПФУ

В Пенсионном фонде сообщили, что мошенники представляются работниками ПФУ и просят у ВПЛ, которые якобы проходят "идентификацию", их банковские реквизиты.

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Официально заявляем, что ни для подачи заявления на проведение физической идентификации с помощью видеоконференцсвязи, ни для процедуры идентификации, продолжения или возобновления выплат, уполномоченные работники Фонда не используют для подтверждения личности пенсионера информацию о реквизитах банковских карт. Это не предусмотрено ни одним нормативным документом,

– написали в ПФУ.

В регуляторе отметили, что если с вами вышло на контакт подобное лицо, необходимо обратиться в Нацполицию Украины.

Кому нужно пройти идентификацию

Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию в ПФУ до 31 марта 2024 года, иначе они потеряют свои выплаты.

Для того, чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 продлил срок идентификации сначала до 31 декабря 2023 года, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года

– написали в ПФУ.

Пройти ее можно одним из способов: