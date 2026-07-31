До 460 тысяч гривен: военным и полицейским утвердили мотивационные доплаты

Военнослужащие Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, а также сотрудники полиции особого назначения будут получать дополнительные мотивационные выплаты. Средства будут начисляться пропорционально времени службы или выполненным заданиям.

Какие доплаты будут получать военнослужащие

Приказы об утверждении порядка выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим подписал министр внутренних дел Иван Выговский.

Доплаты предусмотрены для национальных гвардейцев, пограничников и полицейских, участвующих в боевых действиях на фронте. Они смогут получать до 460 тысяч гривен в месяц.

При начислении выплат будет учитываться сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы.

Пропорционально времени службы будут выплачиваться:

до 100 тысяч гривен в месяц – за непосредственное участие в боевых действиях;

170 тысяч гривен в месяц – за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;

70 тысяч гривен в месяц – за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

50 тысяч гривен в месяц – за службу на пунктах управления.

В то же время предусмотрены доплаты за выполнение задач:

40 тысяч гривен в сутки – за захват вражеских позиций;

20 тысяч гривен в сутки – за возвращение утраченных позиций;

100 тысяч гривен – за каждого пленного оккупанта;

15 тысяч гривен – за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

Для инструкторов-военнослужащих мотивационные доплаты будут составлять от 15 до 30 тысяч гривен в месяц.

До 10 тысяч гривен в месяц смогут получать военнослужащие других категорий за прохождение военной службы.

В настоящее время приказы о мотивационных доплатах уже находятся на государственной регистрации. После этого документы будут опубликованы и вступят в силу.

Выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.

Напомним, в рамках реформы в июле для военных обновили механизм начисления зарплат. Базовое денежное обеспечение сохраняется, а дополнительные выплаты определяются в зависимости от условий службы и участия в выполнении боевых задач.