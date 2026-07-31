Какие доплаты будут получать военнослужащие

Приказы об утверждении порядка выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим подписал министр внутренних дел Иван Выговский.

Доплаты предусмотрены для национальных гвардейцев, пограничников и полицейских, участвующих в боевых действиях на фронте. Они смогут получать до 460 тысяч гривен в месяц.

При начислении выплат будет учитываться сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы.

Пропорционально времени службы будут выплачиваться:

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до 100 тысяч гривен в месяц – за непосредственное участие в боевых действиях;

170 тысяч гривен в месяц – за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;

70 тысяч гривен в месяц – за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

50 тысяч гривен в месяц – за службу на пунктах управления.

В то же время предусмотрены доплаты за выполнение задач:

40 тысяч гривен в сутки – за захват вражеских позиций;

20 тысяч гривен в сутки – за возвращение утраченных позиций;

100 тысяч гривен – за каждого пленного оккупанта;

15 тысяч гривен – за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

Для инструкторов-военнослужащих мотивационные доплаты будут составлять от 15 до 30 тысяч гривен в месяц.

До 10 тысяч гривен в месяц смогут получать военнослужащие других категорий за прохождение военной службы.

В настоящее время приказы о мотивационных доплатах уже находятся на государственной регистрации. После этого документы будут опубликованы и вступят в силу.

Выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.

Напомним, в рамках реформы в июле для военных обновили механизм начисления зарплат. Базовое денежное обеспечение сохраняется, а дополнительные выплаты определяются в зависимости от условий службы и участия в выполнении боевых задач.