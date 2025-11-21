Работа, ФЛП и инвалидность: влияет ли это на пенсию

Пенсионеры в Украине могут получать пенсию по инвалидности, официально трудоустраивать и даже открывать ФЛП без риска потерять пенсию. Например, пенсионные выплаты в случае трудоустройства облагаются налогом, а перерасчет суммы производится только после увольнения.

Влияет ли работа на пенсию и какие налоги платит пенсионер?

Как объяснили в Пенсионном фонде для 24 Канала, согласно закону пенсии выплачиваются без учета получаемой заработной платы, то есть дохода, кроме тех случаев, которые предусмотрены законом.

Читайте также "Санкции сильно бьют по России, и их будет еще больше": ЕС ударит по "теневому флоту" Кремля

Таким образом, украинские пенсии не облагаются налогом.

В то же время перерасчеты пенсий при изменении размера минимальной заработной платы или прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, осуществляются работающим пенсионерам после увольнения с работы,

– добавляют в Фонде.

Кроме того, пенсионер может и работать, и открыть ФЛП, и получить инвалидность – это не ограничивается.

Группу инвалидности определяют во время медико-социальной экспертизы.

А саму пенсию по инвалидности назначают независимо от того, когда именно наступила инвалидность: до трудоустройства, во время работы или уже после ее завершения.

Напоминаем! По основному пенсионному закону пенсию по инвалидности дают при наличии определенного страхового стажа – от 1 до 15 лет. А определяется пенсия следующим образом: люди с инвалидностью I группы получают 100% от пенсии по возрасту, люди с инвалидностью II группы – 90% от пенсии по возрасту, люди с инвалидностью III группы – 50% от пенсии по возрасту.

Что будет если работать после 60 лет?