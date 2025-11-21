Работа, ФЛП и инвалидность: влияет ли это на пенсию
- Пенсионеры в Украине могут работать, открывать ФОП и получать пенсию по инвалидности без потери выплат.
- Пенсии не облагаются налогом, но перерасчет возможен после увольнения. Это увеличивает размер пенсионной выплаты.
Пенсионеры в Украине могут получать пенсию по инвалидности, официально трудоустраивать и даже открывать ФЛП без риска потерять пенсию. Например, пенсионные выплаты в случае трудоустройства облагаются налогом, а перерасчет суммы производится только после увольнения.
Влияет ли работа на пенсию и какие налоги платит пенсионер?
Как объяснили в Пенсионном фонде для 24 Канала, согласно закону пенсии выплачиваются без учета получаемой заработной платы, то есть дохода, кроме тех случаев, которые предусмотрены законом.
Таким образом, украинские пенсии не облагаются налогом.
В то же время перерасчеты пенсий при изменении размера минимальной заработной платы или прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, осуществляются работающим пенсионерам после увольнения с работы,
– добавляют в Фонде.
Кроме того, пенсионер может и работать, и открыть ФЛП, и получить инвалидность – это не ограничивается.
- Группу инвалидности определяют во время медико-социальной экспертизы.
- А саму пенсию по инвалидности назначают независимо от того, когда именно наступила инвалидность: до трудоустройства, во время работы или уже после ее завершения.
Напоминаем! По основному пенсионному закону пенсию по инвалидности дают при наличии определенного страхового стажа – от 1 до 15 лет. А определяется пенсия следующим образом: люди с инвалидностью I группы получают 100% от пенсии по возрасту, люди с инвалидностью II группы – 90% от пенсии по возрасту, люди с инвалидностью III группы – 50% от пенсии по возрасту.
Что будет если работать после 60 лет?
Пенсионеры, которые после достижения пенсионного возраста продолжили работать, могут получить финансовую выгоду из этого. Дело в том, что в таком случае пенсия назначается не по факту достижения 60 лет, а с учетом дополнительного страхового стажа на день обращения.
Каждый месяц отсрочки повышает будущую выплату: на 0,5% за каждый полный месяц работы – если пенсию переносят до 60 месяцев; на 0,75% – если работать дольше 5 лет после наступления пенсионного возраста.