Робота, ФОП та інвалідність: чи впливає це на пенсію

Пенсіонери в України можуть отримувати пенсію по інвалідності, офіційно працевлаштовувати та навіть відкривати ФОП без ризику втратити пенсію. Наприклад пенсійні виплати у випадку працевлаштування оподатковуються, а перерахунок суми проводиться лише після звільнення.

Чи впливає робота на пенсію та які податки платить пенсіонер?

Як пояснили в Пенсійному фонді для 24 Каналу, відповідно до закону пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати, тобто доходу, крім тих випадків, які передбачені законом.

Таким чином, українські пенсії не оподатковуються.

Водночас перерахунки пенсій при зміні розміру мінімальної заробітної плати або ж прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, здійснюються працюючим пенсіонерам після звільнення з роботи,

– додають у Фонді.

Крім того, пенсіонер може і працювати, і відкрити ФОП, і отримати інвалідність – це не обмежується.

Групу інвалідності визначають під час медико-соціальної експертизи.

А саму пенсію по інвалідності призначають незалежно від того, коли саме настала інвалідність: до працевлаштування, під час роботи чи вже після її завершення.

Нагадуємо! За основним пенсійним законом пенсію за інвалідністю дають за наявності певного страхового стажу – від 1 до 15 років. А визначається пенсія таким чином: люди з інвалідністю I групи отримують 100% від пенсії за віком, люди з інвалідністю II групи – 90% від пенсії за віком, люди з інвалідністю III групи – 50% від пенсії за віком.

Що буде якщо працювати після 60 років?