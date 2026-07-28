Не торопитесь оформлять пенсию: в некоторых случаях можно получать пенсию мужа
Закон предусматривает исключение, позволяющее отдельным украинцам получать другой вид пенсионных выплат. Кто может воспользоваться такой возможностью и что для этого нужно подготовить, читайте дальше.
Кто может перейти на пенсию супруга?
В Пенсионном фонде пояснили, что право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего. В частности, это касается супруга, которые уже достигли пенсионного возраста и на момент смерти второго супруга проживали с ним одной семьей.
В таких условиях можно обратиться с заявлением о переходе на другой вид пенсионного обеспечения. В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсию в связи с потерей кормильца назначают одному члену семьи, ее размер составляет 50% пенсии по возрасту, которую получал умерший.
Заметьте! Поэтому перед оформлением такого перехода в Пенсионном фонде советуют сравнить размер собственной пенсии с суммой будущих выплат. Если действующая пенсия больше, изменение вида пенсионного обеспечения может быть финансово невыгодным.
Как перейти на пенсию супруга в 2026 году?
Подать заявление о переходе на пенсию в связи с потерей кормильца можно несколькими способами:
- через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал "Действие";
- лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или проживания;
- почтой в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Украины, если заявитель временно находится за границей.
Вместе с заявлением необходимо подать документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о смерти кормильца, а также документы, подтверждающие родственные отношения с умершим.
В отдельных случаях также может потребоваться решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или сведения из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
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