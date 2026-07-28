Не торопитесь оформлять пенсию: в некоторых случаях можно получать пенсию мужа

Закон предусматривает исключение, позволяющее отдельным украинцам получать другой вид пенсионных выплат. Кто может воспользоваться такой возможностью и что для этого нужно подготовить, читайте дальше.

Кто может перейти на пенсию супруга?

В Пенсионном фонде пояснили, что право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего. В частности, это касается супруга, которые уже достигли пенсионного возраста и на момент смерти второго супруга проживали с ним одной семьей.

В таких условиях можно обратиться с заявлением о переходе на другой вид пенсионного обеспечения. В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсию в связи с потерей кормильца назначают одному члену семьи, ее размер составляет 50% пенсии по возрасту, которую получал умерший.

Заметьте! Поэтому перед оформлением такого перехода в Пенсионном фонде советуют сравнить размер собственной пенсии с суммой будущих выплат. Если действующая пенсия больше, изменение вида пенсионного обеспечения может быть финансово невыгодным.

Как перейти на пенсию супруга в 2026 году?

Подать заявление о переходе на пенсию в связи с потерей кормильца можно несколькими способами:

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал "Действие";

лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или проживания;

почтой в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Украины, если заявитель временно находится за границей.

Вместе с заявлением необходимо подать документ, удостоверяющий личность заявителя или его законного представителя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о смерти кормильца, а также документы, подтверждающие родственные отношения с умершим.

В отдельных случаях также может потребоваться решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или сведения из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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