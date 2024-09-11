Что делать, если нужно перевести сумму, которая превышает лимит

С октября Нацбанк временно установит лимит для переводов физических лиц. Поэтому переводы с карты на карту, или же по-другому p2p-переводы, будут осуществляться с установленными лимитами.

Как увеличить лимит переводов

Ограничения по переводам продлятся полгода, а лимит составит не более 150 тысяч гривен в месяц для физических лиц.

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Обратите внимание! Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц, но ограничение не применяется к счетам волонтеров. Кроме того, операции по реквизитам IBAN также не ограничиваются.

В то же время если клиенту нужно осуществить перевод на сумму более 150 тысяч гривен, то здесь будут действовать определенные требования.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Если у клиента есть потребность осуществить p2p-переводы на сумму более 150 тысяч гривен в месяц, то в этом случае он должен обратиться в банк и подтвердить свои доходы, согласно которым он имеет возможность перечислить средства, сумма которых не превышает его доход.

Среди подтверждающих документов должны быть декларация о доходах (для ФЛП) или справка о доходах.

По словам Довгальской, банки может принять решение об увеличении лимита в случае, когда предоставленные документы не будут вызывать сомнений в их правдивости.