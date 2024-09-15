Не всем по карману: сколько стоит год страхового стажа в Украине

Сейчас есть возможность легально докупить страховой стаж для выхода на пенсию. Однако стоит учитывать, что придется отдать за это немало средств.

Какова цена страхового стажа в Украине

В 2024 году стоимость страхового стажа довольно высокая: для одного месяца стажа необходимо уплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен. Итак, за один год страхового стажа придется отдать 21 480 гривень. А это больше месячной средней зарплаты в Украине.

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Впрочем, для своего комфорта, Пенсионеры могут самостоятельно определять частоту и размер своих взносов, которые они имеют возможность делать как за себя, так и за других лиц. То есть, легально купить страховой стаж может быть актуально для:

Лиц, проживающих за пределами Украины, но планирующих получать пенсию в Украине.

Людей предпенсионного возраста с недостаточным страховым стажем для назначения пенсии.

Лиц с низким уровнем официального дохода, которые стремятся увеличить размер своей будущей пенсии.