Субсидия в декабре 2026 года: можно ли оформить пособие в последний месяц года

Государство четко определило сроки подачи документов на зимнюю помощь. В частности, субсидия на отопительный сезон в Украине рассчитывается на период с 16 октября 2026 года по 15 апреля 2027 года.

Можно ли подать заявление на субсидию в декабре

В то же время украинцы могут оформить пособие даже в декабре, что сообщает Ивано-Франковская областная государственная администрация.

Если человек успел обратиться в Пенсионный фонд до 30 ноября включительно, то выплаты начислят "задним числом" – с самого начала отопительного сезона.

Важно! Однако те, кто подаст документы уже в декабре или позже, лишатся денег за предыдущие месяцы, ведь субсидию назначат только с месяца фактического обращения.

Для большинства украинских семей перерасчет на зиму происходит автоматически, даже если летом размер льготы составлял ноль гривен. Однако есть категории граждан, которым деньги без личного обращения не начислят.

Речь идет о тех, кто оформляет пособие впервые, арендаторах жилья, внутренне перемещенных лицах, а также семьях, в которых изменился состав зарегистрированных жильцов или перечень коммунальных услуг. Для оформления понадобится базовое заявление и декларация о доходах, которые удобнее всего подать онлайн через веб-портал ПФУ.

Отдельные правила действуют для домохозяйств, которые пользуются исключительно твердым топливом. Государство выделяет им специальную субсидию на приобретение дров или угля один раз в год. Срок подачи такого заявления – до 31 декабря.

Напомним, что традиционно главным критерием для назначения помощи остается финансовое положение семьи. Чтобы получить право на жилищную субсидию, среднемесячный доход на одного человека не должен превышать 4 660 гривен.