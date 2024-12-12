Больше так не получится: как украинцам ограничили вывод "тысячи Зеленского"

Начиная с вечера 10 декабря, украинцы начали получать обещанную "тысячу Зеленского" на свои счета. Далее средства будут предоставлять постепенно, ориентировочно через 10 дней с момента подачи заявки.

Как ограничили использование "тысячи Зеленского"

Некоторые украинцы решили "обойти систему" и вывести "тысячу Зеленского" на обычную карту. Для этого такие граждане использовали терминалы EasyPay сообщает 24 Канал со ссылкой на Алексея Авраменко.

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Схема вывода средств была такой:

полученную тысячу украинцы выводили на мобильный счет;

с помощью функции "Возврат денег на карту" в EasyPay деньги "возвращали";

для возврата, граждане указывали реквизиты обычного счета.

Руководство EasyPay отреагировало на такую "схему". В сервисе было введено ограничение на использование этой функции абонентами Vodafone и Life.

Алексей Авраменко Генеральный директор платежного сервиса EasyPay Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом опорочить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки" сервис не будет работать для всех, из-за нецелевого использования государственной помощи.

Какое количество украинцев уже получило зимнюю поддержку

По данным Минэкономики, в течение 10 – 11 декабря помощь получили более 2 миллионов украинцев:

выплаты получили 1,8 миллиона совершеннолетних лиц;

средства также поступили 520 тысячам несовершеннолетних.



Зимняя поддержка поступает украинцам на счет для "Национального кешбэка"/ Скрин 24 Канала

Можно ли получить "тысячу Зеленского" сейчас

"Тысячу Зеленского" можно оформить до конца декабря. Подать заявку на помощь можно так:

оформить в Дие;

через Укрпочту;

в банках-партнерах программы.

Заметьте! Оформить "тысячу Зеленского" могут только украинцы, находящиеся в Украине.