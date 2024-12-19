Как можно получить "тысячу Зеленского" сейчас

Прием заявлений на оформление "тысячи Зеленского" начался еще 1 декабря. Некоторые украинцы уже получили эти средства.

Как получить тысячу от государства сейчас

Сейчас еще можно оформить тысячу от государства. Конечный срок подачи заявок – 31 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Читайте также Льготы для членов семьи УБД: кто сможет меньше платить за коммуналку

Заметьте! Использовать "тысячу Зеленского" нужно до конца зимы. То есть, до 28 февраля 2025 года.

Куда можно обратиться за получением "тысячи Зеленского":

оформить через Дию;

обратиться на Укрпочту;

в банках-партнерах.

Михаил Федоров Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Приложением Дия уже пользуются более 21 миллионов украинцев. Именно поэтому это удобный инструмент, чтобы получить 1 000 гривен по программе "Зимняя еПидтрымка". В несколько кликов украинцы могут оформить выплаты на себя, а также на своих несовершеннолетних детей.

"Тысяча Зеленского" поступает на счет для "Национального кэшбека". Соответственно, потратить эти средства можно только на некоторые виды товаров и услуг.

Обратите внимание! Оформить эту денежную помощь от государства могут все украинцы, которые находятся на территории Украины. Если особа за рубежом, ей будет отказано.