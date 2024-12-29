Выплата "тысячи Зеленского" задерживается: почему так происходит

Некоторые украинцы до сих пор не получили "тысячу Зеленского", несмотря на то, что заявки они подавали более 10 дней назад. Почему так происходит, читайте дальше.

Почему вам не поступила обещанная тысяча

Заявку на получение "тысячи Зеленского" можно было подать, начиная с 1 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Напомним! Деньги должны поступать через 10 дней с момента подачи заявки.

Деньги с зимней поддержки поступили не всем гражданам, которые подавали заявки, по нескольким причинам:

много заявок и система не успела их обработать;

особе было отказано в выплате (например, из-за того, что она находится за границей).

Дия является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому относительно сроков и условий зачисления, обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почте,

– говорится в сообщении Дия.

Обратите внимание! Подать заявку на получение средств можно до конца зимы 2024 – 2025. Средства нужно использовать в течение следующего года.