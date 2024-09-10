Перевозка денег за границу: есть ли ограничения на сумму

Кроме общих правил пересечения границы лицом, есть определенные уточнения, касающиеся и средств, которые перевозят с собой. Поэтому есть установленный лимит суммы, которую вывозить без декларирования, разрешено.

Сколько денег можно вывозить за границу

Согласно постановлению Кабмина от 27 февраля 2019 года №203, без декларирования человек при выезде за границу имеет право везти с собой только до 10 тысяч евро.

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Обратите внимание! По официальному курсу евро, по состоянию на 10 сентября, это более 450 тысяч гривен. Если перевести эту сумму в доллары, тогда по официальному курсу, это будет сумма в 11 тысяч долларов.

Впрочем, если сумма превышает 10 тысяч евро (и, по аналогии, более 11 тысяч долларов по нынешнему курсу, – 24 Канал), это означает, что их происхождение нужно задекларировать.

Для декларирования трансграничного перемещения физическими лицами валюты Украины, иностранной валюты и банковских металлов в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 тысяч евро, а также для письменного декларирования физическими лицами платежных документов и ценных бумаг (акций, облигаций, купонов к ним, векселей (тратт), долговых расписок, аккредитивов, чеков, банковских приказов, депозитных сертификатов, других финансовых и банковских документов), выраженных в валюте Украины, в иностранной валюте или банковских металлах, суммарная фактурная стоимость которых превышает сумму, установленную Таможенным кодексом Украины для письменного декларирования товаров, перемещаемых гражданами, используется декларация,

– говорится в постановлении.

Как задекларировать средства

Для этого есть специальный бланк, который называется декларация трансграничного перемещения. Его должно заполнить лицо перед выездом из страны на границе.

В то же время образец бланка можно распечатать и самостоятельно, однако нужно соблюдать требования, а именно: размер 210х296 мм, или – А4.

Кроме того, для подтверждения происхождения средств следует подготовить банковские выписки, в зависимости от типа происхождения: о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов в соответствующих учреждениях.

Интересно! Украинцы, которые не достигли совершеннолетия, также могут вывозить через границу сумму без декларирования, но она должна не превышать в эквиваленте 10 тысяч евро.