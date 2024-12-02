Как подать заявку на "тысячу Зеленского": подробная инструкция
Владимир Зеленский анонсировал предоставление украинцам 1 тысячи гривен зимой. Средства будут передаваться в рамках программы еПоддержка.
Как подать заявление на оформление пособия
Подать заявление на оформление помощи можно через приложение Дия, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал.
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Обратите внимание! С 1 декабря началась подача заявлений на получение "тысячи Зеленского".
Чтобы оформить помощь, нужно:
- авторизоваться в приложении Дия;
- выбрать на главной странице раздел "Зимняя поддержка";
- нажать кнопку "Подать заявление";
- выбрать карту, на которую поступит выплата (карта для "Национального кэшбека");
- подтвердить свое пребывание на территории Украины.
Если родители стремятся оформить эту помощь для ребенка, необходимо приложить соответствующие документы. Речь идет о детском свидетельстве. В таком случае, детские средства поступят на счет одного из родителей (заявителя).
Заметьте! Заявления на содержание этой помощи будут приниматься до 31 декабря. Использовать средства необходимо до конца февраля 2025 года.