Как подать заявку на "тысячу Зеленского": подробная инструкция

Владимир Зеленский анонсировал предоставление украинцам 1 тысячи гривен зимой. Средства будут передаваться в рамках программы еПоддержка.

Как подать заявление на оформление пособия

Подать заявление на оформление помощи можно через приложение Дия, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал.

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Обратите внимание! С 1 декабря началась подача заявлений на получение "тысячи Зеленского".

Чтобы оформить помощь, нужно:

авторизоваться в приложении Дия;

выбрать на главной странице раздел "Зимняя поддержка";

нажать кнопку "Подать заявление";

выбрать карту, на которую поступит выплата (карта для "Национального кэшбека");

подтвердить свое пребывание на территории Украины.

Если родители стремятся оформить эту помощь для ребенка, необходимо приложить соответствующие документы. Речь идет о детском свидетельстве. В таком случае, детские средства поступят на счет одного из родителей (заявителя).

Заметьте! Заявления на содержание этой помощи будут приниматься до 31 декабря. Использовать средства необходимо до конца февраля 2025 года.