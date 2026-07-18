Украинцам разъяснили важный нюанс: можно ли одновременно получать две пенсии
Некоторые украинцы могут иметь право сразу на несколько видов пенсионных выплат. Например, человек может одновременно соответствовать условиям для назначения пенсии по возрасту и пенсии по инвалидности, однако это еще не означает, что он сможет получать обе.
Можно ли получать одновременно два вида пенсии
В Украине действует правило, согласно которому гражданину назначается только один вид пенсии – даже если он имеет право сразу на несколько выплат. Поэтому придется выбирать между пенсией по инвалидности и пенсией по возрасту, сообщили в ПФУ.
В соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если человек имеет право на различные виды пенсий, он самостоятельно выбирает, какую именно выплату получать. Речь идет о следующих видах пенсий:
- пенсия по возрасту;
- пенсия по инвалидности;
- пенсия в связи с потерей кормильца.
То есть получать одновременно пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности закон не разрешает. Перед принятием решения стоит сравнить:
- размер каждой возможной пенсии;
- условия ее назначения;
- наличие дополнительных доплат или надбавок.
В результате пенсионер может остаться на том виде выплаты, который для него финансово выгоднее. Подобное правило действует и для лиц, имеющих право на несколько видов пожизненной пенсии.
Каков размер пенсии по инвалидности в Украине
Если инвалидность возникла не в детстве, а нарушение трудоспособности наступило вследствие хронического или острого заболевания, речь идет о пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания.
В таком случае пенсии назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Если же стажа нет, назначается социальная пенсия по инвалидности, размер которой, как правило, ниже.
Размер пенсии по инвалидности рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:
- 100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;
- 90 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;
- 50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.
Минимальный размер зависит от того, работает ли лицо:
- если лицо не работает, его минимальный размер составляет 2 336 гривен;
- если же лицо работает – 2 140 гривен.
Срок назначения такой пенсии зависит от даты обращения. Она начисляется со дня установления инвалидности, если заявление на выплату подано не позднее чем через 3 месяца со дня установления инвалидности.