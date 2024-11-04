Как получить тысячу Зеленского, если нет доступа к "Дії"

С 1 декабря 2024 года стартует программа выплат: каждый украинец, находящийся в Украине, сможет получить единовременное пособие в размере 1000 гривен. Как получить эти средства, если нет доступа к "Дії" – читайте далее.

Можно ли получить тысячу Зеленского не в "Дії"

Граждане без доступа к "Дії" могут получить выплаты "еПоддержки" в отделениях Укрпочты. Сейчас это на стадии разработки, передает 24 Канал со ссылкой на УНН. Министерство разрабатывает такой механизм.

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В ведомстве отметили, что помощь получат все – как взрослые, так и дети. Один из родителей сможет оформить выплату на свой счет для каждого ребенка.

Сейчас также разрабатывается механизм получения средств еПоддержки через отделения Укрпочты – для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к Дії. Эти средства не будут облагаться налогом,

– сообщили в Минэкономики.

В министерстве объяснили, что из-за войны возросло количество социально уязвимых граждан, и поддержка каждого является целью президента Владимира Зеленского и правительства.

Предполагается, что механизм программы "еПоддержка" будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране. Мы не можем предсказать, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение составят только те граждане, которые выехали за границу,

– объяснили в Минэкономики.

В частности, тысячу гривен от президента Зеленского можно будет использовать в течение трех зимних месяцев 2024 – 2025 годов.