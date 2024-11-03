Министр экономики Юлия Свириденко заявила во время встречи с крупнейшими благотворительными фондами и волонтерскими организациями, что страна имеет два больших направления финансирования. В частности, это оборона – зарплаты военных – и социальные выплаты и все другие бюджетные расходы, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Как можно задонатить тысячу от Зеленского

Благодаря зимней программе "еПоддержка", каждый, кто получит 1000 гривен от государства – сможет поддержать этими средствами армию через благотворительные фонды и волонтерские организации. Средства будут зачислены людям на карточку "Национальный кэшбек", после чего вы можете превратить эту тысячу на дроны и РЭБы для нашей армии,

– заявила Юлия Свириденко.

Министр объяснила, что фонд "Вернись живым" активно призывает к тому, чтобы Национальный кэшбек стал национальным донатом.

Свириденко объяснила, что решение тратить "еПоддержку" на армию чрезвычайно важное, потому что сейчас уровень донатов ниже, чем в начале вторжения.

Важно, что. Владимир Зеленский с 1 декабря ввел программу "еПоддержка". Согласно ей, тысячу гривен может получить каждый украинец на карточку "Национальный кэшбек". Ее можно открыть в 12 банках и активировать в приложении Дия.