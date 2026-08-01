Работающие пенсионеры могут лишиться денег: что нужно учесть

Трудоустройство после выхода на пенсию не лишает права на пенсионные выплаты, однако может повлиять на порядок их начисления. Для работающих пенсионеров действуют особые правила, в связи с которыми часть доплат и перерасчетов им не назначается.

Можно ли работать после выхода на пенсию

Украинское законодательство не запрещает совмещать пенсию с официальной работой. После выхода на заслуженный отдых человек может продолжать работать и одновременно получать заработную плату и пенсионные выплаты.

В то же время статус работающего пенсионера имеет свои особенности. Хотя право на пенсию и ее ежегодную индексацию сохраняется, отдельные доплаты и механизмы перерасчета для таких граждан применяются по другим правилам.

Например! Определенные надбавки к минимальному размеру пенсии назначаются только неработающим пенсионерам. Кроме того, часть перерасчетов Пенсионный фонд проводит только после увольнения или в соответствии со специальным порядком, установленным законодательством.

Какие преимущества дает официальная работа пенсионеру

Несмотря на отдельные ограничения, трудоустройство после выхода на пенсию имеет и свои преимущества. Пока человек работает, ему продолжает засчитываться страховой стаж, а работодатель уплачивает за него единый социальный взнос.

Именно это может повлиять на будущий размер пенсии, потому что после накопления не менее двух лет дополнительного страхового стажа Пенсионный фонд имеет право провести перерасчет выплат. В некоторых случаях при таком перерасчете учитывается не только новый стаж, но и заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы.

Стоит ли откладывать выход на пенсию

Еще один способ увеличить будущую пенсию – отложить ее назначение после достижения пенсионного возраста. Ведь за каждый полный месяц такой отсрочки размер будущей пенсии увеличивается: на 0,5%, если человек откладывает оформление менее чем на пять лет, и на 0,75%, если этот период превышает 60 месяцев.

В то же время такое решение не всегда однозначно выгодно. В течение всего периода отсрочки человек не будет получать пенсионные выплаты, поэтому целесообразность такого шага зависит от продолжительности дальнейшей работы, уровня официального заработка и личных финансовых обстоятельств.

Ранее мы также объясняли, когда работающие пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет пенсии и при каких условиях Пенсионный фонд увеличивает размер выплат.