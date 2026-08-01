Чи можна працювати після виходу на пенсію

Українське законодавство не забороняє поєднувати пенсію з офіційною роботою. Після виходу на заслужений відпочинок людина може продовжувати працювати та одночасно отримувати заробітну плату і пенсійні виплати.

Водночас статус працюючого пенсіонера має свої особливості. Хоча право на пенсію та її щорічну індексацію зберігається, окремі доплати й механізми перерахунку для таких громадян застосовують за іншими правилами.

Наприклад! Певні підвищення до мінімального розміру пенсії призначають лише непрацюючим пенсіонерам. Крім того, частину перерахунків Пенсійний фонд проводить лише після звільнення або відповідно до спеціального порядку, визначеного законодавством.

Які переваги має офіційна робота для пенсіонера

Попри окремі обмеження, працевлаштування після виходу на пенсію має й свої переваги. Поки людина працює, їй продовжує зараховуватися страховий стаж, а роботодавець сплачує за неї єдиний соціальний внесок.

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Саме це може вплинути на майбутній розмір пенсії, тому що після набуття щонайменше двох років додаткового страхового стажу Пенсійний фонд має право провести перерахунок виплат. У деяких випадках під час такого перерахунку враховують не лише новий стаж, а й заробітну плату, з якої сплачувалися страхові внески.

Чи варто відкладати вихід на пенсію

Ще один спосіб збільшити майбутню пенсію це відкласти її призначення після досягнення пенсійного віку. Адже за кожен повний місяць такого відтермінування розмір майбутньої пенсії збільшується: на 0,5%, якщо людина відкладає оформлення менш ніж на п'ять років, і на 0,75%, якщо цей період перевищує 60 місяців.

Водночас таке рішення не завжди є однозначно вигідним. Протягом усього часу відтермінування людина не отримуватиме пенсійних виплат, тому доцільність такого кроку залежить від тривалості подальшої роботи, рівня офіційного заробітку та особистих фінансових обставин.

Раніше ми також пояснювали, коли працюючі пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок пенсії та за яких умов Пенсійний фонд збільшує розмір виплат.