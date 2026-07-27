Хто першим отримає пенсію у серпні?

До категорій, для яких передбачено першочергове фінансування виплат, належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць України та люди з особливими заслугами перед Україною, повідомляє Пенсійний фонд.

Для них виплати проводять до 10 числа. Крім того, люди з інвалідністю I групи та громадяни, які потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити доставку пенсії додому. Для цього необхідно подати письмову заяву.

Довідково: Також законодавство дозволяє отримувати пенсію через довірену особу. Якщо довіреність оформлено більш ніж на один рік, пенсіонер повинен щороку підтверджувати своє бажання отримувати виплати через представника.

Коли виплачують пенсії українцям у серпні?

Пенсійні виплати в Україні здійснюють щомісяця з 4 по 25 число. У цей період банки та АТ "Укрпошта" перераховують або доставляють кошти одержувачам відповідно до графіка, затвердженого Пенсійним фондом України.

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Дізнатися дату своєї виплати можна кількома способами:

звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду;

зателефонувати на гарячу лінію ПФУ;

перевірити інформацію в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Пенсіонери можуть самостійно обрати спосіб отримання коштів - через банківську установу або поштове відділення. Якщо пенсію виплачують через пошту, її можна забрати у відділенні або оформити доставку додому. За потреби спосіб отримання виплат можна змінити.

Також ми раніше писали про те, скільки років страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 2026 році. Від цього залежить не лише вік виходу на заслужений відпочинок, а й право на призначення пенсійних виплат.