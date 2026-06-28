Яка мінімальна пенсія гарантована УБД?

Учасники бойових дій мають право на додаткові державні гарантії у сфері пенсійного забезпечення. Після проведеної у березні 2026 року індексації гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати для цієї категорії громадян зріс до 6 197 гривень, нагадує ПФУ.

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Якщо після всіх нарахувань пенсія є меншою, держава автоматично доплачує різницю до встановленого рівня. Для оформлення пенсії учасники бойових дій можуть звернутися до Пенсійного фонду особисто або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

На остаточний розмір пенсії також впливають страховий стаж, тривалість служби та розмір грошового забезпечення, з якого сплачувалися страхові внески.

Які доплати передбачені для УБД?

Окрім основної пенсії, учасники бойових дій мають право на додаткові виплати, передбачені законодавством. Зокрема, їм встановлюється щомісячне підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також цільова грошова допомога на проживання у розмірі 40 гривень.

Крім того, період безпосередньої участі в бойових діях може зараховуватися до вислуги років на пільгових умовах, де один місяць служби прирівнюється до трьох місяців стажу, що здатне суттєво збільшити майбутню пенсійну виплату.

Від чого ще залежить розмір пенсії

Розмір пенсії для учасників бойових дій визначається індивідуально. Під час її призначення враховують страховий стаж, тривалість військової служби, розмір грошового забезпечення та інші показники, визначені законодавством.

Для військових пенсіонерів діють окремі правила розрахунку. За наявності необхідної вислуги років пенсія обчислюється у відсотках від суми грошового забезпечення, а за кожен рік служби понад встановлений мінімум її розмір може збільшуватися в межах, визначених законом.