Яка буде пенсія, якщо нерозривно пропрацював 40 років?

Чи є стаж неперервним не впливає на розмір пенсійної виплати. Надважливу роль грає саме його кількість.

Станом на 2026, як вказує ПФУ, 40 років стажу достатньо для виходу на пенсію у 60. Нагадаємо, мінімум для цього віку наразі – 33 роки страхового стажу.

При розрахунках пенсії також врахуємо такі обставини:

особа мала дохід – 10 тисяч гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

За вказаних вище умов, пенсія при 40 роках стажу складе приблизно – 4,5 тисячі гривень.



Яка пенсія буде в 60 років при стажі 40 років у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор

До слова, при розрахунках пенсії, до уваги береться саме офіційний дохід з якого було сплачено страхові внески. Тобто, при зарплаті "в конверті" є значна імовірність отримати низьку виплату.

Стаж, починаючи з 2004 року, враховується саме через сплату ЄСВ. При чому, ці внески мають бути не менше мінімальних. Якщо ж сплачено менше, наприклад, при роботі на неповну ставку, до стажу зарахують не повний місяць, а – пропорційно менший період.