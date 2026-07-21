Какой будет пенсия, если проработать непрерывно 40 лет?

Непрерывность стажа не влияет на размер пенсионных выплат. Решающую роль играет именно его продолжительность.

По состоянию на 2026 год, как указывает ПФУ, 40 лет стажа достаточно для выхода на пенсию в 60 лет. Напомним, что минимальный страховой стаж для этого возраста в настоящее время составляет 33 года.

При расчете пенсии также учтем следующие обстоятельства:

у человека был доход – 10 тысяч гривен;

выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

При указанных выше условиях пенсия при 40 годах стажа составит примерно 4,5 тысячи гривен.



Какая пенсия будет в 60 лет при стаже 40 лет в 2026 году / Скриншот Пенсионный калькулятор

К слову, при расчете пенсии учитывается именно официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы. То есть, при зарплате "в конверте" существует значительная вероятность получить низкую выплату.

Стаж, начиная с 2004 года, учитывается именно через уплату ЕСВ. При этом эти взносы должны быть не меньше минимальных. Если же уплачено меньше, например, при работе на неполную ставку, в стаж зачтут не полный месяц, а пропорционально меньший период.