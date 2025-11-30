Самостоятельный перерасчёт пенсии: кто реально может увеличить свои выплаты
- С 1 апреля 2025 года отдельные категории пенсионеров могут инициировать перерасчет пенсии, учитывая новый страховой стаж и размер заработной платы.
- Заявление на перерасчет можно подать в органе Пенсионного фонда, по почте или онлайн, добавив необходимые документы, такие как паспорт и трудовую книжку.
Многие украинские пенсионеры интересуются, кто имеет право на перерасчет выплат и как самостоятельно инициировать его в Пенсионном фонде. Изменится ли сумма вашей пенсии и кто может воспользоваться этой возможностью, читайте далее.
Кто может инициировать перерасчет пенсии?
С 1 апреля 2025 года отдельные категории пенсионеров имеют право на перерасчет выплат, рассказал юрист АО "EvrikaLaw" Андрей Шелих 24 Каналу.
Интересно Ждать ли повышения с 1 декабря: как изменится размер минимальной пенсии
В частности, речь идет о работающих пенсионерах, которые отработали не менее 2 лет после назначения или последнего перерасчета пенсии.
Как пояснил юрист, во время такого пересмотра выплат учитываются новый страховой стаж и размер заработной платы, если это экономически целесообразно.
Важно! Перерасчет дает возможность увеличить пенсию, если со времени последнего начисления были изменения в стаже или доходах.
Как податься на перерасчет пенсии?
Андрей Шелих также рассказал о механизме подачи заявления на перерасчет. Он прост и позволяет самостоятельно контролировать процесс.
Стоит отметить, что заявление на перерасчет пенсии вы можете подать самостоятельно непосредственно в органе Пенсионного фонда Украины, по почте или через онлайн-сервис на сайте Пенсионного фонда Украины,
– уточнил юрист.
К заявлению также нужно приложить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку (если данные отсутствуют в реестре), справку с места работы и справку о заработной плате при необходимости.
Обратите внимание! Пенсионерам рекомендуют заранее подготовить все документы, чтобы процесс прошел без задержек.
Когда еще могут пересчитать выплаты: коротко о главном
В 2026 году очередная индексация пенсий запланирована на 1 марта, на что в госбюджете уже предусмотрено более триллиона гривен. Она будет касаться всех пенсионеров.
Повышение будет применяться исключительно базовой части пенсии и не затронет надбавки или дополнительные выплаты. Для сравнения, в этом году пенсионные выплаты были проиндексированы на 11,5%