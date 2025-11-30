Самостоятельный перерасчёт пенсии: кто реально может увеличить свои выплаты

Многие украинские пенсионеры интересуются, кто имеет право на перерасчет выплат и как самостоятельно инициировать его в Пенсионном фонде. Изменится ли сумма вашей пенсии и кто может воспользоваться этой возможностью, читайте далее.

Кто может инициировать перерасчет пенсии?

С 1 апреля 2025 года отдельные категории пенсионеров имеют право на перерасчет выплат, рассказал юрист АО "EvrikaLaw" Андрей Шелих 24 Каналу.

Андрей Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" В частности, речь идет о работающих пенсионерах, которые отработали не менее 2 лет после назначения или последнего перерасчета пенсии.

Как пояснил юрист, во время такого пересмотра выплат учитываются новый страховой стаж и размер заработной платы, если это экономически целесообразно.

Важно! Перерасчет дает возможность увеличить пенсию, если со времени последнего начисления были изменения в стаже или доходах.

Как податься на перерасчет пенсии?

Андрей Шелих также рассказал о механизме подачи заявления на перерасчет. Он прост и позволяет самостоятельно контролировать процесс.

Стоит отметить, что заявление на перерасчет пенсии вы можете подать самостоятельно непосредственно в органе Пенсионного фонда Украины, по почте или через онлайн-сервис на сайте Пенсионного фонда Украины,

– уточнил юрист.

К заявлению также нужно приложить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку (если данные отсутствуют в реестре), справку с места работы и справку о заработной плате при необходимости.

Обратите внимание! Пенсионерам рекомендуют заранее подготовить все документы, чтобы процесс прошел без задержек.

