Как выйти на пенсию без стажа

Некоторые украинцы не могут претендовать на государственную пенсию, а потому получают только временную помощь. Что это значит и когда она предоставляется, читайте дальше.

Можно ли получать пенсию без стажа

Для лиц без достаточного стажа традиционные пенсионные выплаты не предусмотрены. Зато с 65 лет они имеют право на социальную помощь, известную больше как соцпенсию по возрасту, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Размер этой выплаты определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, что составляет 2 361 гривна, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев. Впрочем, не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.

Обратите внимание! Социальная пенсия по возрасту для лиц без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном совокупном доходе.

Впрочем,, эта помощь также не назначается в случае случаев, если: