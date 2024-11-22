Как выйти на пенсию без стажа
Некоторые украинцы не могут претендовать на государственную пенсию, а потому получают только временную помощь. Что это значит и когда она предоставляется, читайте дальше.
Можно ли получать пенсию без стажа
Для лиц без достаточного стажа традиционные пенсионные выплаты не предусмотрены. Зато с 65 лет они имеют право на социальную помощь, известную больше как соцпенсию по возрасту, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Размер этой выплаты определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, что составляет 2 361 гривна, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев. Впрочем, не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.
Обратите внимание! Социальная пенсия по возрасту для лиц без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном совокупном доходе.
Впрочем,, эта помощь также не назначается в случае случаев, если:
- Лицо получает пенсию (в том числе социальную), работает или занимается другой деятельностью, приносящей доход.
- Кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за временной помощью совершил покупку или оплату услуг на сумму более 50 тысяч гривен.
- Среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
- Во время выборочной проверки выявлены дополнительные источники дохода, не указанные в декларации (аренда жилого помещения, заработок нетрудоустроенных членов семьи и т.д.).
- Собственность лица или членов его семьи включает вторую квартиру или дом, если общая площадь жилья превышает 21 квадратный метр на одного человека и 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля или другого транспортного средства.