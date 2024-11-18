Смогут ли родители получить "тысячу Зеленского" за своих детей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предоставление украинцам новой помощи. Средства должны предоставить гражданам в рамках программы "еПоддержка".

Что известно о новой денежной помощи

Украинцы получат "тысячу Зеленского" с 1 декабря 2024 года. Средства можно будет использовать в течение всей зимы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня принимаем решение, которое является частью зимней поддержки украинских семей. По инициативе Президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

15 ноября правительство утверждало порядок реализации этой инициативы. Решалось не только как украинцы будут получать средства, а и куда можно потратить эти деньги.

Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, то определяем также, как один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка,

– добавил Шмыгаль.

Обратите внимание! Указанную помощь можно будет использовать на оплату услуг (в частности, коммунальных), донаты и тому подобное. Также, за эти средства станет доступным приобретение определенных товаров от украинских производителей. Таким образом правительство стремится дополнительно стимулировать экономику Украины.