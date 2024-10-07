Словакия предоставит Украине 500 тысяч евро: на что потратят эти средства
Источник:МИД
7 октября состоялись переговоры министров иностранных дел Украины и Словакии. Чиновники обсудили ряд вопросов, в частности, дальнейшую поддержку украинской энергетики.
Какую помощь получит Украина
Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар подтвердил передачу Украине 500 тысяч евро. Эти средства должны быть потрачены на энергетические нужды и восстановление украинской энергетической инфраструктуры, сообщает МИД.
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Спасибо Словакии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность развивать политический диалог и взаимовыгодные экономические, торговые и инфраструктурные проекты, оказывать помощь в сфере гуманитарного разминирования.
Отдельно отмечалось, что денежная помощь Словакии должна быть потрачена на закупку энергетического оборудования от словацкой компании. Обсуждению во время встречи министров также подлежали следующие вопросы:
- роль Словакии в реализации Формулы мира;
- дальнейшая поддержка Украины из-за российской агрессии;
- подготовка ко второму Глобальному саммиту мира.
Обратите внимание! Украина получила средства в рамках Плана двустороннего сотрудничества в сфере развития Словакии.