Румыния взорвет скалу на Дунае: что произошло и при чем здесь АЭС

Румыния проводит масштабную военную операцию на Дунае, чтобы изменить течение реки и обеспечить стабильную работу одного из реакторов атомной электростанции. Для этого военные уже провели несколько контролируемых взрывов и готовят новый этап работ.

Почему Румыния устраивает взрывы на Дунае

Румынская армия продолжает специальную операцию на реке Дунай, целью которой является изменение направления течения воды для обеспечения работы одного из реакторов атомной электростанции. Об этом сообщает Digi24.

По данным издания, военные уже осуществили два контролируемых подрыва скалы, однако ожидаемого результата они не дали. Как пояснил заместитель командующего Военно-морскими силами Румынии Марсель Некулае, порода оказалась значительно прочнее, чем предполагалось, поэтому операцию решили продолжить с применением большего количества взрывчатки.

К выполнению задачи привлекли более 100 военнослужащих. Боевые водолазы уже провели необходимые подготовительные работы и испытания.

Следующий этап операции запланирован на сегодня. Военные должны провести три контролируемые детонации с использованием мощных зарядов. Ожидается, что это позволит перенаправить поток рукава Бала в рукав Старого Дуная, что необходимо для поддержания надлежащего уровня водоснабжения, от которого зависит работа одного из реакторов атомной электростанции.

Кстати, в Венгрии уже сегодня может наступить энергетический кризис. В стране впервые за 44 года полностью остановят единственную атомную электростанцию "Пакш".