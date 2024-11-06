Украинские еврооблигации растут на фоне новостей о победе Трампа

Украинские евробонды и ВВП-варранты начали расти после новостей о победе Дональда Трампа на выборах в США. Хотя подсчет голосов еще продолжается, по предварительному результату, Трамп уже победил на выборах.

Как выросли евробонды

Инвестиционные фонды активно скупали украинские долларовые облигации, рассчитывая на победу Дональда Трампа на выборах в США. Теперь облигации активно растут, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Экономическая правда".

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Согласно котировкам, евробонды выросли следующим образом:

Евробонды с погашением в 2029 году (ставка 1,75%) увеличились на 1,72% и достигли 60,71 доллара.

Евробонды с погашением в 2030 году (ставка 0%) поднялись на 2,79% до 49,12 доллара.

Евробонды с погашением в 2034 году (ставка 1,75%) выросли на 3,6% до 47,97 доллара, а со ставкой 0% – на 4,3% до 38,15 доллара.

Евробонды с погашением в 2035 году (ставка 1,75%) прибавили 3,68% и достигли 47,16 доллара, а со ставкой 0% – на 4,54% до 50,37 доллара.

Евробонды с погашением в 2036 году (ставка 1,75%) поднялись на 3,80% до 46,63 доллара, а со ставкой 0% – на 4,44% до 49,75 доллара.

Кроме того, ВВП-варранты с погашением в 2041 году выросли на 1,14%, достигнув 73,44 доллара.

Почему облигации растут

В октябре Bloomberg сообщал, что украинские облигации показали почти 6% прибыли, став одними из лучших среди развивающихся рынков,. Их стоимость приблизилась к 50 центов за доллар по всем срокам погашения.

Варранты, стоимость которых зависит от экономики Украины, торгуются по более 70 центов за доллар – это самый высокий уровень с 2022 года, когда их цена упала до менее чем 15 центов.

Заметьте! Фонды надеются, что президентство Трампа поможет быстрее завершить конфликт, как отмечает Дмитрий Божко из Dragon Capital.