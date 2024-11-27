Какие льготы доступны сейчас ветеранам труда

В Украине на законодательном уровне установлено, что люди, которые являются ветеранами труда, могут получить специальные льготы. Такая помощь не связана с пенсионными выплатами.

Какую льготу смогут получить ветераны труда

Чтобы получить льготы лицо должно получить официальный статус ветерана труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине" № 3721-XII от 16 декабря 1993 года (редакция от 30 апреля 2022 года).

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Льготы для ветеранов труда следующие:

преимущественное право на получение санаторно-курортного лечения;

бесплатное зубопротезирование;

медицинское обследование, которое происходит ежегодно;

диспансеризация, которая происходит с привлечением необходимых специалистов;

освобождение от земельного налога;

преимущественное право на установку домашнего телефона

преимущественное право на получение жилой площади лицами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;

преимущественное право на отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

освобождение от платы за землю и так далее.

Обратите внимание! Некоторые из этих льгот не реализуются на практике, так происходит из-за отсутствия достаточного финансирования.