Новые тенденции в сентябре: что будет с долларом в начале учебного года

В течение почти всей прошлой недели гривна на межбанке умеренно укреплялась. Только в понедельник курс доллара здесь рос, достигнув максимальной недельной отметки.

Как изменилась ситуация на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько отметила, что несмотря на рост доллара до 41,39 гривны в понедельник, уже начиная со вторника курсовой тренд развернулся. К концу пятницы котировки опустились до 41 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Объем интервенций НБУ почти не изменился в течение последней недели, что свидетельствует о стабильном соотношении спроса и предложения несмотря на то, что объем торгов на прошлой неделе умеренно вырос.

По словам банкира, на прошлой неделе наличный рынок реагировал на курсовые тренды на межбанке очень слабо. В первый день недели стоимость доллара в наличном сегменте почти не изменилась.

Укрепление гривны на межбанке во второй половине недели привело лишь к очень умеренному снижению курса на наличном рынке – до 41,35 – 41,40 гривен за доллар,

– отмечает банкир.

Что будет с курсом доллара

Золотько отмечает, что на этой неделе стоит рассчитывать на умеренный рост котировок на межбанке. Этому будет способствовать период выплат зарплат украинцам и активизация бизнес-сезона.

Однако я не ожидаю существенного ослабления гривны. В наличном сегменте, по моему мнению, будет сохраняться стабильная ситуация, а стоимость доллара будет колебаться здесь в диапазоне 41,2 – 41,7 гривны за доллар,

– уточняет банкир.