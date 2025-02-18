На сколько могут вырасти пенсии украинцев в марте 2025 года

В марте 2025 года состоится индексация пенсий. Выплаты большинства пенсионеров должны вырасти.

Какой будет новая индексация

Показатель нынешней индексации еще неизвестен. Скорее всего, Кабмин примет соответствующее постановление в 20 числах февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Напомним! Ранее эксперты прогнозировали, что в этом году пенсии украинцев могут вырасти на 10 – 17%.

Иван Хомич Адвокат В прошлом году пенсии повысили на 7,96%, а в 2023 году – на 19,7%. В этом году пенсионные выплаты могут вырасти на 10%.

Как отметил Хомич, если опираться на прошлогодние данные, минимальное увеличение пенсий должно достичь 100 гривен. А вот максимальный рост составит – 1 500 гривен.

Обратите внимание! Индексируется именно "чистая" пенсия, то есть основная сумма выплаты без учета всех надбавок.