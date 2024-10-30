Доллар и евро подешевели на черном рынке и в обменниках

В банках валюты без существенных изменений. В то же время на черном рынке наблюдается спад стоимости, как доллара, так и евро. А существеннее всего валюты подешевели снова в обменниках при обмене валюты в гривну.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 29 октября) и продажа – по 41,65 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,60 гривны (без изменений), а продажа – по 45,15 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,60 гривны (-6 копеек).

(-5 копеек), а продать – по (-6 копеек). Покупка евро по 45,01 гривны (-9 копеек), а продажа по 45,15 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,87 гривны (-25 копеек), а продают – по 41,59 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают – по (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,63 гривны (-17 копеек), а продают – по 45,33 гривны (-2 копейки).

Что будет с курсом в ноябре

Как рассказал рощповів 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на наличном рынке цена в ноябре может колебаться как от 41,3 гривны, так и до 42 гривен за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время колебания доллара скорее всего будут происходить в значительно более узком промежутке: 41,5 – 41,9 гривны, который учитывает частые изменения векторов.

Как добавляет Лесовой, есть вероятность, что курс периодически то будет расти, то снижаться. Впрочем, в недельном измерении это будет едва заметным "продвижением" вверх.