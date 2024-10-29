Сколько будут стоить 300 долларов

Ранее экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу отметил, что до конца этого года доллар, вероятно, может вырасти до 42,5 гривны, а до конца следующего года его курс может повыситься еще больше.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То есть начинать мы будем где-то с 42 гривен, а заканчивать – на уровне 47,5 гривны.

А вот банкир Тарас Лесовой считает, что рост курса доллара может быть медленным и напоминать ситуацию 2024 года, с периодами стабильности и небольшой девальвации гривны.

Итак, в 2025 году средний курс доллара может вырасти с текущих 41,5 гривны до 47,5 гривны.

Это означает, что с курсом в 47,5 гривен, 300 долларов в 2025 году могут стоить гривен 14 250 гривен. Даже если доллар останется на отметке 42 гривны, 300 долларов будут стоить 12 600 гривен.