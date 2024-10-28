Официальный курс 28 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,31 гривне. То есть цена валюты выросла на 5 копеек против 25 октября.

Читайте также В ноябре может сформироваться курс на конец года: будет ли доллар по 42 гривны

Официальный курс евро зато составляет 44,71 гривны. То есть, цена выросла на 17 копеек.

По состоянию на 29 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,32 гривны,

евро – 44,69 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,60 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 40,88 гривны, продажа – 41,62 гривны.

Какой курс будет на этой неделе на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказывает, что на этой неделе стоит ожидать больше волатильности во всех сегментах валютного рынка. В то же время будет повышенный спрос на иностранную валюту со стороны населения, ведь в середине недели переходная дата.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения чрезмерной волатильности. Поэтому, по моему мнению, в наличном сегменте в течение недели стоимость американской валюты будет находиться в коридоре 41,30 – 41,70 гривны за доллар.

Золотько добавляет, что важным может стать решение НБУ по учетной ставке. Известно, что ускорение инфляции в последние месяцы и недели увеличивает вероятность повышения этого показателя. Впрочем если регулятор все же решит увеличить учетную ставку, гривна получит дополнительную поддержку из-за роста спроса на национальную валюту среди экономических агентов.