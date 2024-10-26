Как объем макрофина будет влиять на курс в ноябре

По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, в ноябре Нацбанк скорее всего сохранит свою роль на рынке. При таких условиях не стоит ожидать стремительных и чрезмерных курсовых колебаний.

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В то же время в течение ноября важным фактором будет оставаться объем макрофинансовой помощи. Как напоминает Лесовой, в начале октября Украина получила суммарно лишь 69% финпомощи, это более 20 миллиардов долларов, от запланированных на текущий год – 37 миллиардов долларов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Именно поэтому наступит время "наверстать", чтобы не возникло дополнительных сложностей с покрытием расходов бюджета.

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Лесовой отмечает, что в течение месяца основные валютные изменения будут происходить в коридорах 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45,3 – 47,3 гривны за евро на межбанке. Что касается наличного рынка, то доллар будет на уровне 41,3 – 42 гривен за доллар и 45,5 – 47,8 гривны за евро.

При этом колебания доллара скорее всего будут происходить в значительно более узком промежутке: 41,5 – 41,9 гривны, который учитывает частые изменения векторов. По-прежнему, периодически курс то будет расти, то снижаться, но в недельном измерении с едва заметным "продвижением" вверх,

– добавляет банкир.

Ожидается, что на конец следующего месяца доллар может вплотную приблизиться даже к 42 гривнам. Кроме того, можно предположить, что в ноябре где-то на 75 – 80% будет окончательно сформирован курс на конец года.