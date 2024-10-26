Як обсяг макрофіну впливатиме на курс у листопаді

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, у листопаді Нацбанк найімовірніше збереже свою роль на ринку. За таких умов не варто очікувати на стрімкі та надмірні курсові коливання.

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Водночас впродовж листопада важливим фактором залишатиметься обсяг макрофінансової допомоги. Як нагадує Лєсовий, на початку жовтня Україна отримала сумарно лише 69% фіндопомоги, це понад 20 мільярдів доларів, від запланованих на поточний рік – 37 мільярдів доларів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Саме тому настане час "надолужити", аби не виникло додаткових складнощів з покриттям видатків бюджету.

На якому рівні буде курс в останній місяць осені

Лєсовий зауважує, що протягом місяця основні валютні зміни відбуватимуться в коридорах 41,2 – 41,8 гривні за долар та 45,3 – 47,3 гривні за євро на міжбанку. Що стосується готівкового ринку, то долар буде на рівні 41,3 – 42 гривень за долар та 45,5 – 47,8 гривні за євро.

При цьому коливання долара найімовірніше відбуватимуться в значно вужчому проміжку: 41,5 – 41,9 гривні, який враховує часті зміни векторів. Як і раніше, періодично курс то зростатиме, то знижуватиметься, але у тижневому вимірі з ледь помітним "просуванням" вгору,

– додає банкір.

Очікується, що на кінець наступного місяця долар може впритул наблизитися навіть до 42 гривень. Крім того, можна припустити, що у листопаді десь на 75 – 80% буде остаточно сформовано курс на кінець року.