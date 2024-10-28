Офіційний курс 28 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 5 копійок проти 25 жовтня.

Читайте також У листопаді може сформуватися курс на кінець року: чи буде долар по 42 гривні

Офіційний курс євро натомість становить 44,71 гривні. Тобто, ціна виросла на 17 копійок.

Станом на 29 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,32 гривні,

євро – 44,69 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 28 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,55 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,60 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 40,88 гривні, продаж – 41,62 гривні.

Який курс буде цього тижня на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповідає, що на цей тиждень варто очікувати більше волатильності в усіх сегментах валютного ринку. Водночас буде підвищений попит на іноземну валюту з боку населення, адже в середині тижня перехідна дата.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Регулятор продовжить докладати додаткових зусиль для недопущення надмірної волатильності. Тож, на мою думку, у готівковому сегменті протягом тижня вартість американської валюти знаходитиметься в коридорі 41,30 – 41,70 гривні за долар.

Золотько додає, що важливим може стати рішення НБУ щодо облікової ставки. Відомо, що прискорення інфляції в останні місяці та тижні збільшує ймовірність підвищення цього показника. Втім якщо регулятор все ж вирішить збільшити облікову ставку, гривня отримає додаткову підтримку через зростання попиту на національну валюту серед економічних агентів.