Скільки коштуватимуть 300 доларів

Раніше економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу зазначив, що до кінця цього року долар, ймовірно, може зрости до 42,5 гривні, а до кінця наступного року його курс може підвищитися ще більше.

Читайте також Валюти від НБУ зросли: які курси встановив регулятор

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто починати ми будемо десь із 42 гривень, а закінчувати – на рівні 47,5 гривні.

А от банкір Тарас Лєсовий вважає, що зростання курсу долара може бути повільним і нагадувати ситуацію 2024 року, з періодами стабільності та невеликої девальвації гривні.

Отже, у 2025 році середній курс долара може зрости з поточних 41,5 гривні до 47,5 гривні.

Це означає, що з курсом у 47,5 гривень, 300 доларів у 2025 році можуть коштувати 14 250 гривень. Навіть якщо долар залишиться на позначці 42 гривні, 300 доларів коштуватимуть 12 600 гривень.