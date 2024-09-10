Грозит ли Украине эмиссия гривны в 2024 году

Эмиссия гривны не должна состояться в течение 2024 года. Правительство положительно оценивает ситуацию с украинским бюджетом в этом году.

Вероятна ли эмиссия гривны

В 2025 году украинское правительство также не планирует прибегать к эмиссии гривны. Потребности бюджета будут закрыты.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Не надо делать трагедии из умеренной эмиссии во время войны. Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная эмиссия, контролируемая, допускается.

Справка: Эмиссия – это выпуск в обращение новых денежных знаков. Эту процедуру может осуществлять только Центробанк.

Шмыгаль уточняет, что власти не планируют пользоваться этим инструментом. Поэтому премьер-министр призывает граждан не поддаваться панике и манипуляциям.

Обратите внимание! Премьер-министр заверил, что дефицит военного бюджета будет закрыт до конца года. 500 миллиардов гривен планируют дофинансировать, благодаря нескольким инструментам.