Пенсия в 2024 году вырастет на 2,6 тысячи: о ком из пенсионеров идет речь

Согласно новым цифрам, в бюджете на 2024 год минимальная и максимальная пенсия вырастут. Впрочем, наиболее существенно вырастет именно уровень максимальной пенсии, которая увеличится более чем на 2 тысячи.

Пенсия в Украине вырастет

Согласно проекту бюджета на 2024 год, максимальная пенсия в Украине вырастет на 2,6 тысячи гривен. Это произошло из-за того, что прожиточный минимум тоже вырос.

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Следовательно, сумма увеличилась с 2 093 гривен до 2 361 гривны. На том же уровне будет и минимальная пенсия в 2024 году, а максимальная пенсия в десятикратном размере – 23 610 гривен.

Хватит ли всем на индексацию

что с июня 2022 год по июнь 2023 год средняя пенсия в Украине выросла на 874 гривен.

В следующем году бюджет Пенсионного фонда будет составлять 322 миллиарда гривен. Этих средств хватит на индексацию, которую проведут весной. Впрочем, повышение не будет резким, а получат его только те, кто получил пенсию не раньше, чем 3 года назад.

В Украине планируется ввести балльную систему начисления пенсии. Впрочем, подробно об этом еще не рассказывали.

В то же время, если взглянуть на показатели, по которым росли цены, в 2024 году эта цифра достигнет 52,2%. Соответственно для того, чтобы повышение пенсий компенсировало рост цен, нужно, чтобы минимальная выплата была на уровне 2 944 гривен. Впрочем, она достигнет всего лишь 2 361 грн.