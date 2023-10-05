Пенсія в Україні зросте

Відповідно до проєкту бюджету на 2024 рік максимальна пенсія в Україні зросте на 2,6 тисячі гривень. Це відбулося через те, що прожитковий мінімум теж виріс.

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Відтак сума збільшилася з 2 093 гривень до 2 361 гривні. На такому самому рівні буде й мінімальна пенсія у 2024 році, а максимальна пенсія у десятикратному розмірі – 23 610 гривень.

Нагадуємо, що з червня 2022 року по червень 2023 рік середня пенсія в Україні зросла на 874 гривень.

Чи вистачить усім на індексацію

Наступного року бюджет Пенсійного фонду складатиме 322 мільярди гривень. Цих коштів вистачить на індексацію, яку проведуть навесні. Втім підвищення не буде різким, а отримають його лише ті, хто отримав пенсію не раніше, ніж 3 роки тому.

Зверніть увагу! В Україні планують запровадити бальну систему нараховування пенсії. Втім детально про це ще не розповідали.

Водночас якщо глянути на показники, за якими зростали ціни, у 2024 році ця цифра сягне 52,2%. Відповідно для того, щоб підвищення пенсій компенсувало ріст цін потрібно, щоб мінімальна виплата була на рівні 2 944 гривень. Втім вона сягатиме лише 2 361 гривню.