Нова соціальна допомога

Як повідомила міністерка соцдопомоги Оксана Жолнович в Україні планують створити нову соціальну допомогу у 2024 році. Йдеться про уніфіковану гарантовану соціальну допомогу, що залежатиме від базового доходу сім'ї.

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Жолнович розповіла, що реальний прожитковий мінімум в Україні насправді становить понад 6 тисяч гривень. І для того, щоб відв'язати його від обтяжних факторів, які на сьогодні не дають змоги його реально збільшувати, потрібно переформатувати допомогу.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної допомоги в Україні Це потрібно зробити таким чином, щоб це не було прив'язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї.

На якій стадії законопроєкт

За словами міністерки проєкт про нову соцдопомогу вже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади. Відповідно до цього він виглядатиме так:

Базова величина для першого члена сім'ї становить 100%. Вона дорівнюватиме, скажімо, 6 тисяч гривень. Як пояснює Жолнович, якщо особа живе сама, то має витрачати кошти на всі базові потреби.

Якщо є родина з 3 осіб, де є мама, тато та дитина, то перший має отримувати точно 100%, другому порахують 70%. Але якщо це дитина, то теж 100%. Крім того, якщо є особи пенсійного віку або з інвалідністю, то їм теж по 100%.

Важливо! Залежно від категорії людині рахуватимуть 100% або 70% базового доходу.

Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою,

– каже Оксана Жолнович.

Водночас чи будуть запроваджувати новий базовий дохід й гарантовану базову соціальну допомогу у 2024 році – поки важко сказати, адже законопроєкт може не пройти через парламент.