Чого чекати у платіжках під час зими
В ефірі телемарафону Андрій Герус, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства, передає 24 Канал, розповів, що ситуація в енергосистемі на сьогодні стабільна.
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Герус додає, що зараз є навіть залишки електроенергії, якщо говорити про денний час, а власних запасів газу повинно вистачити для проходження зими. Відтак він пояснює, чи зміниться за таких обставин вартість тарифів.
Відповім коротко: цьогоріч тарифи на опалення підвищувати не будуть.
Водночас згідно з рекомендацією США щодо лібералізації тарифів в Україні радять підвищити ціни на комунальні послуги. Як повідомила міністерка з соцполітики Оксана Жолнович, тарифи на газ та електроенергію таки можуть зрости.
Так, ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 мільярдів гривень на субсидії.
Які тарифи діють на сьогодні
- Тариф на світло
Єдиний тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат. Втім, раніше українці платили 1,44 гривні за кіловат, якщо споживали менше, ніж 250 кіловатів щомісяця, а 1,68 гривні за кіловат – якщо споживали понад 250 кіловатів щомісяця.
- Тариф на воду
Тарифи на воду не змінювали від початку повномасштабної війни. Втім, у липні водопостачання та водовідведення мали зрости у ціні. Як виявилося, через критику президента НКРЕКП скасувала постанову про підвищення.
- Тарифи могли зрости в середньому за водопостачання на 62 гривні за місяць.
- Зараз тарифи по областях становлять так:
- Тарифи на газ
В "Нафтогазі" прийняли рішення про збереження чинної ціни на газ у межах 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.
Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації, ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні.